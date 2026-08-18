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Política

A aliados, Alcolumbre diz que caso Messias é tema superado e que novo capítulo nem está no radar

Nas últimas semanas, Lula e Alcolumbre se reuniram em algumas oportunidades, o que foi visto como o início do fim de uma crise entre os Poderes

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 15h30 | Atualizado em 18 ago 2026, 15h39
Jorge Messias e Davi Alcolumbre
Jorge Messias e Davi Alcolumbre (Andressa Anholete e Marcos Oliveira/Agência Senado)
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Em rota de reaproximação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem afirmado a aliados que Jorge Messias, protagonista de um dos principais capítulos da crise entre Executivo e Legislativo, é tema superado.

Interlocutores pontuam ainda que um novo capítulo sobre o titular da AGU nem está no radar apesar de Lula ter sinalizado que reencaminharia a indicação dele ao STF para que os senadores apreciassem.

No auge da crise entre Lula e Alcolumbre, o Senado rejeitou o nome de Messias ao STF. O revés, considerado histórico e inédito, foi mal recebido pelo Palácio do Planalto. Ainda assim, o presidente garantiu que repetiria a indicação do auxiliar para compor a Corte.

Nas últimas semanas, Lula e Alcolumbre se reuniram em algumas oportunidades, o que foi visto como o início do fim de uma crise entre os Poderes que se estendeu por meses.

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Aliados do petista veem com bons olhos a posição do chefe do Congresso sobre Messias, já que isso poderia ser interpretado como uma neutralidade dele em uma nova avaliação do nome do AGU para o Supremo, o que não teria ocorrido na apreciação realizada em abril.

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