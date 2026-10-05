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Política

A aguardada redenção dos mensaleiros não se confirmou

José Dirceu, André Vargas e Delúbio Soares não são eleitos. Ex-presidente da Câmara, João Paulo Cunha foi a exceção

Por Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 09h07 | Atualizado em 5 out 2026, 09h29
Homem idoso de cabelos grisalhos, óculos e terno azul, gesticula com a mão direita enquanto fala em um púlpito com dois microfones, em ambiente formal com fundo escuro e faixa verde e amarela
O ex-ministro José Dirceu discursa em sessão do Senado (Geraldo Magela/Agência Senado)
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O ex-ministro José Dirceu era cotado como sucessor natural de Lula no início da era petista, em 2003. Condenado e preso por corrupção nos escândalos do mensalão e do petrolão, ele recuperou os direitos políticos e, aos 80 anos, pensava em encerrar a carreira voltando ao Congresso Nacional, de onde foi cassado em 2005. Com o apoio do presidente, sua eleição para uma vaga na Câmara dos Deputados era dada como certa pelo PT. Abertas as urnas, veio a surpresa.

Dirceu obteve pouco mais de 78 mil votos. Ficou atrás de nada menos que 17 companheiros do próprio partido e pegou uma suplência. Só para se ter uma ideia do encolhimento político do ex-ministro, na última eleição disputada, em 2002, ele somou mais de meio milhão de votos.

Lula foi um dos maiores incentivadores da candidatura do ex-ministro.  Depois de cumprir pena por corrupção, Dirceu se reaproximou do presidente durante a campanha de 2022, ocasião em que foi convidado para coordenar os “comitês populares de luta” no Distrito Federal. Em setembro, o presidente afirmou que a eleição de Dirceu representaria uma “reparação histórica”. O petista sempre negou envolvimento nos escândalos de corrupção.

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Outros mensaleiros também não tiveram sorte nas urnas. O ex-deputado federal André Vargas, do Paraná, que recebeu do PT um total de 856 mil reais para a campanha, não se elegeu deputado novamente e ficou com uma suplência. O petista chegou a ser vice-presidente da Câmara, mas teve o mandato cassado durante a Operação Lava-Jato, quando foi preso e condenado por corrupção.

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Para turbinar sua campanha, André Vargas tornou-se uma espécie de interlocutor junto ao governo para assuntos relacionados ao Paraná, sendo recebido por ministros do governo do PT, inclusive os palacianos Gleisi Hoffmann e José Guimarães. Vargas teve pouco mais de 34 mil votos, mas acabou não se elegendo.

O ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares disputou uma vaga na Câmara por Goiás, mas teve apenas 14,2 mil votos e não foi eleito. Também pegou uma suplência. Ele recebeu 795 mil reais do PT e teve forte apoio de sindicatos em sua campanha. O petista foi condenado no mensalão e no petrolão a penas de 12 anos de prisão. Ele também utilizou a imagem do presidente da República para impulsionar sua candidatura — sem sucesso.

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O único dos mensaleiros eleito foi o ex-presidente da Câmara João Paulo Cunha, condenado a 9 anos e 4 meses de prisão. Ele conquistou uma vaga de deputado federal por São Paulo com 109 mil votos. 

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