A aguardada redenção dos mensaleiros não se confirmou

O PT destinou R$ 3,9 milhões para campanhas de deputados federais condenados nos escândalos do mensalão e petrolão. Políticos como José Dirceu, que recebeu R$ 1,1 milhão e teve apoio de Lula e do MST, conseguiram se eleger, enquanto outros como André Vargas, Delúbio Soares e João Paulo Cunha não obtiveram sucesso nas urnas.

Lula foi um dos maiores incentivadores da candidatura do ex-ministro. Depois de cumprir pena por corrupção, Dirceu se reaproximou do presidente durante a campanha de 2022, ocasião em que foi convidado para coordenar os “comitês populares de luta” no Distrito Federal. Em setembro, o presidente afirmou que a eleição de Dirceu representaria uma “reparação histórica”. O petista sempre negou envolvimento nos escândalos de corrupção.

Dirceu obteve pouco mais de 78 mil votos. Ficou atrás de nada menos que 17 companheiros do próprio partido e pegou uma suplência. Só para se ter uma ideia do encolhimento político do ex-ministro, na última eleição disputada, em 2002, ele somou mais de meio milhão de votos.

O ex-ministro José Dirceu era cotado como sucessor natural de Lula no início da era petista, em 2003. Condenado e preso por corrupção nos escândalos do mensalão e do petrolão, ele recuperou os direitos políticos e, aos 80 anos, pensava em encerrar a carreira voltando ao Congresso Nacional, de onde foi cassado em 2005. Com o apoio do presidente, sua eleição para uma vaga na Câmara dos Deputados era dada como certa pelo PT. Abertas as urnas, veio a surpresa.

Outros mensaleiros também não tiveram sorte nas urnas. O ex-deputado federal André Vargas, do Paraná, que recebeu do PT um total de 856 mil reais para a campanha, não se elegeu deputado novamente e ficou com uma suplência. O petista chegou a ser vice-presidente da Câmara, mas teve o mandato cassado durante a Operação Lava-Jato, quando foi preso e condenado por corrupção.

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Para turbinar sua campanha, André Vargas tornou-se uma espécie de interlocutor junto ao governo para assuntos relacionados ao Paraná, sendo recebido por ministros do governo do PT, inclusive os palacianos Gleisi Hoffmann e José Guimarães. Vargas teve pouco mais de 34 mil votos, mas acabou não se elegendo.

O ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares disputou uma vaga na Câmara por Goiás, mas teve apenas 14,2 mil votos e não foi eleito. Também pegou uma suplência. Ele recebeu 795 mil reais do PT e teve forte apoio de sindicatos em sua campanha. O petista foi condenado no mensalão e no petrolão a penas de 12 anos de prisão. Ele também utilizou a imagem do presidente da República para impulsionar sua candidatura — sem sucesso.

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O único dos mensaleiros eleito foi o ex-presidente da Câmara João Paulo Cunha, condenado a 9 anos e 4 meses de prisão. Ele conquistou uma vaga de deputado federal por São Paulo com 109 mil votos.