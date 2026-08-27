A adesão de aliados à ofensiva tucana por candidatura de Aécio Neves ao Senado

Ler Resumo





Com a saída de Marcelo Heringer da disputa ao Senado em Minas, o líder do PSDB na Câmara, Adolfo Viana, intensifica o apelo para que Aécio Neves seja o candidato pela legenda. Viana destaca a necessidade de uma voz moderada e experiente no cenário político polarizado, ressaltando a importância de Aécio para o fortalecimento de um projeto de centro democrático.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Com a renúncia de Marcelo Heringer da disputa por uma das vagas ao Senado na chapa encabeçada por Alexandre Kalil em Minas Gerais, o líder do PSDB na Câmara, Adolfo Viana, passou a engrossar o coro dos que defendem o ingresso de Aécio como candidato ao Senado pela legenda tucana.

“Tenho recebido inúmeras manifestações de deputados federais e de diretórios estaduais do PSDB reforçando o apelo feito pelas lideranças de Minas Gerais para que o nosso presidente nacional, Aécio Neves, aceite disputar uma vaga ao Senado Federal”, afirma Adolfo.

“Especialmente neste momento, em que a polarização empobrece a campanha eleitoral e limita o debate sobre o futuro do país, a política nacional não pode abrir mão de uma voz moderada, experiente e verdadeiramente comprometida com os brasileiros como a de Aécio. O movimento que vem de Minas Gerais, portanto, não é importante apenas para os mineiros. Ele é fundamental também para o Senado, para o PSDB em todo o país e para o fortalecimento de um projeto de centro democrático, capaz de oferecer ao Brasil equilíbrio e responsabilidade na construção de um novo caminho para o país já a partir de janeiro de 2027”, completa.