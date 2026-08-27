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Política

A adesão de aliados à ofensiva tucana por candidatura de Aécio Neves ao Senado

Dirigente tucano virou alternativa na disputa por uma cadeira ao Senado na chapa encabeçada por Kalil

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 14h30 | Atualizado em 27 ago 2026, 14h54
O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG)
Aécio Neves, deputado federal e presidente nacional do PSDB  (Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)
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Com a renúncia de Marcelo Heringer da disputa por uma das vagas ao Senado na chapa encabeçada por Alexandre Kalil em Minas Gerais, o líder do PSDB na Câmara, Adolfo Viana, passou a engrossar o coro dos que defendem o ingresso de Aécio como candidato ao Senado pela legenda tucana.

“Tenho recebido inúmeras manifestações de deputados federais e de diretórios estaduais do PSDB reforçando o apelo feito pelas lideranças de Minas Gerais para que o nosso presidente nacional, Aécio Neves, aceite disputar uma vaga ao Senado Federal”, afirma Adolfo.

“Especialmente neste momento, em que a polarização empobrece a campanha eleitoral e limita o debate sobre o futuro do país, a política nacional não pode abrir mão de uma voz moderada, experiente e verdadeiramente comprometida com os brasileiros como a de Aécio. O movimento que vem de Minas Gerais, portanto, não é importante apenas para os mineiros. Ele é fundamental também para o Senado, para o PSDB em todo o país e para o fortalecimento de um projeto de centro democrático, capaz de oferecer ao Brasil equilíbrio e responsabilidade na construção de um novo caminho para o país já a partir de janeiro de 2027”, completa.

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