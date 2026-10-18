A acusação de Manuela D’Ávila a candidato a vice-presidente da República

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Manuela D’Ávila (Psol-RS) acusa o candidato a vice-presidente Alfredo Gaspar (PL-AL) de estupro durante ato pró-Lula, gerando revolta bolsonarista. A ex-deputada não apresentou provas, e o STF já arquivou um pedido de inquérito contra Gaspar por falta de indícios. A campanha de Flávio Bolsonaro anunciou medidas judiciais.

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Um vídeo da ex-deputada Manuela D’Ávila (Psol-RS) viralizou nas redes sociais de bolsonaristas e vem causando revolta entre eles. Manuela acusa o candidato a vice-presidente da República, o deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), de estupro.

O deputado Alfredo Gaspar, que foi relator da CPMI do INSS, é candidato a vice-presidente na chapa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que aparece em pesquisas à frente do presidente Lula (PT), que tenta a reeleição.

Manuela fez seu discurso com a acusação contra o vice ontem, em Porto Alegre, duante o ato “Bora Virar”, no qual foram exibidas várias bandeiras do PT e de organizações que apoiam a reeleição de Lula.

“Não deixe que o Brasil tenha na vice-presidência um homem que estuprou uma menina da idade da minha filha. Não deixem”, disse Manuela D’Ávila, no início da manifestação, que incluía uma corrida.

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Manuela não apresentou nenhuma prova sobre o suposto estupro. No último dia 7, o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes determinou o arquivamento de um pedido da Polícia Federal para abir inquérito contra Alfredo Gaspar por estupro.

O ministro acolheu uma manifestação da Procuradoria-Geral da República, que concluiu que as diligências realizadas não encontraram indícios concretos que justificassem a abertura de uma investigação.

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O pedido de investigação por estupro foi feito pelo deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) e pela senadora Soraya Thronicke (PSB-MS), que não conseguiu se reeleger para novo mandato no Senado. Lindberg e Soraya não apresentaram provas após fazerem a acusação.

Manuela não conseguiu se eleger senadora pelo Rio Grande do Sul, mas tem engrossado as manifestações em favor de um novo mandato para o presidente Lula, que disputado o segundo turno com Flávio Bolsoanro no próximo domingo.

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A defesa da campanha de Flávio Bolsonaro informou que adotará as medidas judiciais cabíveis contra Manuela D’Ávila, “que insiste em atribuir falsamente a prática de um crime infame a pessoa contra quem jamais existiu sequer um inquérito sobre isso, mas apenas imputações políticas, naturalmente já arquivadas”.

Segundo a defesa, o Tribunal Superior Eleitoral já acumula uma série de julgados unânimes classificando esse tipo de fala como fake news. “Mas como os julgados do TSE têm sido de pouca validade para frear a disseminação de falsidades pela campanha petista, informamos que Manuela Dávila responderá também criminalmente pela acusação falsa que sem qualquer pudor reproduziu”, diz a nota.

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“As eleições não podem virar um vale tudo, tal como insiste em fazer o PT”, disse a defesa. Alfredo Gaspar demonstrou irritação com as declarações de Manuela. “O jurídico está acionando quem pratica crime contra a minha honra”, diz. Ele considera Manuela “fracassada e criminosa”.