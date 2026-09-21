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Política

A acirrada disputa pelo Senado Federal em São Paulo, segundo nova pesquisa

Levantamento do Real Time Big Data mostra quatro candidatos muito competitivos, mas liderança numérica está no campo do governador Tarcísio de Freitas

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 09h53 | Atualizado em 21 set 2026, 10h16
Quatro candidatos políticos sorrindo para a câmera, da esquerda para a direita: Marina Silva com óculos e colar vermelho, Simone Tebet com blazer azul e blusa branca, André do Prado com barba e terno escuro, e Guilherme Derrite com terno escuro e camisa branca
Marina Silva, Simone Tebet, André do Prado e Guilherme Derrite: candidatos ao Senado em São Paulo (Alexson Oliveira/Vibra Digital/Divulgação)
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A acirrada disputa pelo Senado Federal em São Paulo, segundo nova pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

A disputa pelas duas cadeiras do Senado por São Paulo está fortemente acirrada entre quatro candidatos ligados a campos opostos da política, segundo aponta uma pesquisa do Real Time Big Data divulgada na manhã desta segunda-feira, 21. Para chegar aos números, foram ouvidos 2. 000 eleitores do estado entre os dias 16 e 19 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

De um lado estão os deputados Guilherme Derrite (PP), com 20% das intenções, e André do Prado (PL), com 18%, liderando numericamente a corrida. Do outro, estão as ex-ministras Simone Tebet (PSB), com 17%, também empatada com os dois primeiros, e Marina Silva (Rede), que tem 14% e está empatada com Simone dentro da margem de erro. Confira os números abaixo.

  • Guilherme Derrite (PP): 20%
  • André do Prado (PL): 18%
  • Simone Tebet (PSB): 17%
  • Marina Silva (Rede): 14%
  • Ricardo Salles (Novo): 9%
  • Soninha Francine (Cidadania): 3%
  • Guto Schiavetto (Missão): 2%
  • Geraldo Rufino (Podemos): 2%
  • Outros: 2%
  • Nulo / Branco: 6%
  • NS/NR: 7%
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Os candidatos Petter Maahs (PCB), William Teixeira (Agir), Maíra de Souza (UP), Marcio Alves (UP), Ednelson Cesaretti (PCO), Dra. Eliana Ferreira (PSTU), Weller Gonçalves (PSTU), juntos, somaram 2% dos votos e estão categorizados como “outros”.

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Derrite e Prado estão na chapa do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tem forte chance de se reeleger em primeiro turno. Enquanto Marina e Simone estão com o ex-ministro Fernando Haddad (PT), que tem dificuldade para fazer sua candidatura crescer junto à opinião pública paulista.

Os números acima são uma média entre as duas opções de voto, já que, neste ano, o eleitor deverá escolher dois candidatos ao Senado. Confira abaixo como se dividem as preferências.

Primeiro voto:

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  • Guilherme Derrite (PP): 24%
  • André do Prado (PL): 16%
  • Simone Tebet (PSB): 18%
  • Marina Silva (Rede): 15%
  • Ricardo Salles (Novo): 9%
  • Soninha Francine (Cidadania): 2%
  • Guto Schiavetto (Missão): 1%
  • Geraldo Rufino (Podemos): 2%
  • Outros: 1%
  • Nulo / Branco: 5%
  • NS/NR: 7%

Segundo voto:

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  • Guilherme Derrite (PP): 16%
  • André do Prado (PL): 20%
  • Simone Tebet (PSB): 16%
  • Marina Silva (Rede): 13%
  • Ricardo Salles (Novo): 9%
  • Soninha Francine (Cidadania): 4%
  • Guto Schiavetto (Missão): 3%
  • Geraldo Rufino (Podemos): 2%
  • Outros: 3%
  • Nulo / Branco: 6%
  • NS/NR: 8%

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-07495/2026.

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