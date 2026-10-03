A acirrada disputa na Bahia em última pesquisa antes do 1º turno

Nova pesquisa Quaest divulgada neste sábado, 3, véspera do primeiro turno da eleição, mostra um empate técnico na liderança para o governo da Bahia.

O atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) tem 52% das intenções de voto, enquanto o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União) tem 48%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão no mesmo patamar. Para este levantamento, foram considerados os votos válidos –ou seja, excluindo brancos, nulos e indecisos. Os demais candidatos não pontuaram.

Veja os números da pesquisa para o governo da Bahia:

Jerônimo Rodrigues (PT): 52%

ACM Neto (União Brasil): 48%

Ariel Capistrano (DC): 0%

Aroldo Felix (UP): 0%

Maria Bona (PCO): 0%

Ronaldo Mansur (PSOL): 0%

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Sobre a pesquisa

Contratada pela TV Bahia, a Quaest entrevistou 2.004 eleitores da Bahia entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BA-02224/2026.