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Política

A acirrada disputa entre João Campos e Raquel Lyra, segundo pesquisa Quaest

Última pesquisa antes do 1º turno mostra Raquel Lyra à frente de João Campos

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 out 2026, 17h47 | Atualizado em 3 out 2026, 17h49
Mulher de cabelos castanhos e blusa bege, com expressão séria e boca aberta, ao lado de um homem jovem de barba rala, camisa azul e microfone, também com a boca aberta, ambos em close-up
A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD); e o ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB) (Rafael Vieira/AFP/Edson Holanda/Divulgação)
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A acirrada disputa entre João Campos e Raquel Lyra, segundo pesquisa Quaest Priorize VEJA no Google

Pesquisa Quaest divulgada neste sábado, 3, véspera do primeiro turno da eleição, mostra uma disputa acirrada pelo governo de Pernambuco.

Em votos válidos, ou seja, excluindo brancos e nulos, a atual governadora, Raquel Lyra (PSD), aparece à frente, com 52% da preferência, ante 47% de João Campos (PSB). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Veja os números da pesquisa para o governo de Pernambuco, considerando votos válidos: 

  • Raquel Lyra (PSD): 52%
  • João Campos (PSB): 47%
  • Ivan Moraes (PSOL): 0%
  • Guilherme Fonseca (PSTU): 0%
  • Professora Camila (UP): 0%
  • Renan Hallais (Missão): 0%
  • Victor Assis (PCO): 0%
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Sobre a pesquisa

A Quaest entrevistou 2.652 eleitores de Pernambuco entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é PE-09665/2026.

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