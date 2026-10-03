A acirrada disputa entre João Campos e Raquel Lyra, segundo pesquisa Quaest
Última pesquisa antes do 1º turno mostra Raquel Lyra à frente de João Campos
Pesquisa Quaest divulgada neste sábado, 3, véspera do primeiro turno da eleição, mostra uma disputa acirrada pelo governo de Pernambuco.
Em votos válidos, ou seja, excluindo brancos e nulos, a atual governadora, Raquel Lyra (PSD), aparece à frente, com 52% da preferência, ante 47% de João Campos (PSB). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
Veja os números da pesquisa para o governo de Pernambuco, considerando votos válidos:
- Raquel Lyra (PSD): 52%
- João Campos (PSB): 47%
- Ivan Moraes (PSOL): 0%
- Guilherme Fonseca (PSTU): 0%
- Professora Camila (UP): 0%
- Renan Hallais (Missão): 0%
- Victor Assis (PCO): 0%
Sobre a pesquisa
A Quaest entrevistou 2.652 eleitores de Pernambuco entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é PE-09665/2026.