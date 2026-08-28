A acirrada disputa ao governo do Espírito Santo, segundo pesquisa
Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço têm empate quase numérico
Levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 28, mostra uma disputa acirrada pelo governo do Espírito Santo, com os dois candidatos na liderança em um empate quase numérico.
O ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) tem 39% das intenções de voto e o governador Ricardo Ferraço (MDB), 38,2%. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. Os demais candidatos não chegam a 10%.
Veja os números da pesquisa para o governo do Espírito Santo:
- Lorenzo Pazolini (Republicanos): 39%
- Ricardo Ferraço (MDB): 38,2%
- Helder Salomão (PT): 7,5%
- Breno Barcelos (Missão): 1,5%
- Rafael Demuner (UP): 0,7%
- Nenhum/branco/nulo: 6,8%
- Não sabe/não opinou: 6,4%
Senado
O instituto também testou os nomes para o Senado, com o ex-governador Renato Casagrande (PSB) isolado na liderança, com 52,3% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparece o atual senador Fabiano Contarato (PT), com 25,4%.
Veja a pesquisa para o Senado no Espírito Santo:
- Renato Casagrande (PSB): 52,3%
- Fabiano Contarato (PT): 25,4%
- Sergio Meneguelli (PSD): 17,9%
- Maguinha Malta (PL): 14,1%
- Rose de Freitas (MDB): 12,9%
- Evair de Melo (Republicanos): 12%
- Marcos do Val (Avante): 10,2%
- Rodney Miranda (PRTB): 2,8%
- Callegari (DC): 2,7%
- Professor Fabian (PSOL): 2,5%
- Leonardo Monjardim (Novo): 1,5%
- Nenhum/branco/nulo: 6,7%
- Não sabe/não opinou: 6,3%
Sobre a pesquisa
O Paraná Pesquisas ouviu 1. 504 eleitores capixabas entre os dias 22 e 26 de agosto. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos; o nível de confiança, de 95%, e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral, ES-02530/2026.