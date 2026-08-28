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Política

A acirrada disputa ao governo do Espírito Santo, segundo pesquisa

Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço têm empate quase numérico

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 07h00 | Atualizado em 28 ago 2026, 07h09
O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB); e o ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos)
O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB); e o ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos) (Giovani Pagotto/Governo do Espírito Santo/Wellington Abner/Assembléia Legislativa do ES/Divulgação)
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Levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 28, mostra uma disputa acirrada pelo governo do Espírito Santo, com os dois candidatos na liderança em um empate quase numérico.

O ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) tem 39% das intenções de voto e o governador Ricardo Ferraço (MDB), 38,2%. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. Os demais candidatos não chegam a 10%.

Veja os números da pesquisa para o governo do Espírito Santo: 

Siga
  • Lorenzo Pazolini (Republicanos): 39%
  • Ricardo Ferraço (MDB): 38,2%
  • Helder Salomão (PT): 7,5%
  • Breno Barcelos (Missão): 1,5%
  • Rafael Demuner (UP): 0,7%
  • Nenhum/branco/nulo: 6,8%
  • Não sabe/não opinou: 6,4%
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Senado

O instituto também testou os nomes para o Senado, com o ex-governador Renato Casagrande (PSB) isolado na liderança, com 52,3% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparece o atual senador Fabiano Contarato (PT), com 25,4%.

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Veja a pesquisa para o Senado no Espírito Santo: 

  • Renato Casagrande (PSB): 52,3%
  • Fabiano Contarato (PT): 25,4%
  • Sergio Meneguelli (PSD): 17,9%
  • Maguinha Malta (PL): 14,1%
  • Rose de Freitas (MDB): 12,9%
  • Evair de Melo (Republicanos): 12%
  • Marcos do Val (Avante): 10,2%
  • Rodney Miranda (PRTB): 2,8%
  • Callegari (DC): 2,7%
  • Professor Fabian (PSOL): 2,5%
  • Leonardo Monjardim (Novo): 1,5%
  • Nenhum/branco/nulo: 6,7%
  • Não sabe/não opinou: 6,3%
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Sobre a pesquisa

O Paraná Pesquisas ouviu 1. 504 eleitores capixabas entre os dias 22 e 26 de agosto. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos; o nível de confiança, de 95%, e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral, ES-02530/2026.

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