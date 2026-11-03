A ação que tenta suspender o salário de Flávio Bolsonaro após sua saída do Brasil

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Uma ação popular foi apresentada à Justiça Federal para suspender o pagamento dos últimos salários e benefícios de Flávio Bolsonaro no Senado. Advogados alegam que sua ida para os Estados Unidos configura abandono do mandato, impossibilitando-o de concluir suas funções e, assim, de receber recursos públicos vinculados ao cargo parlamentar.

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Dois advogados apresentaram uma ação popular à Justiça Federal do Rio de Janeiro para suspender o pagamento dos últimos salários de Flávio Bolsonaro no Senado após sua ida para os Estados Unidos. Os autores sustentam que ele não tem condições de concluir o mandato fora do país e, por isso, não deveria continuar a receber recursos públicos vinculados ao cargo (este texto é um resumo do vídeo acima).

O caso foi detalhado pela repórter de VEJA Rayssa Motta no Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, nesta terça-feira, 3. “Não apenas os salários, mas também benefícios como plano de saúde, auxílio-moradia e todas as verbas relacionadas ao custeio do gabinete”, disse a repórter sobre o alcance do pedido.

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Quais pagamentos a ação tenta suspender?

Segundo os valores apresentados no programa, o subsídio bruto de um senador é de cerca de 46.000 reais por mês. A estrutura do mandato também prevê ressarcimento de despesas na faixa de 50.000 reais e cerca de 150.000 reais para manter a equipe de assessores. Essas duas rubricas custeiam a atividade parlamentar e são distintas da remuneração pessoal.

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O que os advogados alegam e o que diz Flávio?

Flávio viajou para os Estados Unidos sem comunicar a Presidência do Senado. Os autores da ação alegam que a saída configura abandono do mandato e defendem que os recursos sejam destinados a outra finalidade.

Ao explicar sua ida para o exterior, Flávio alegou ser vítima de perseguição política e afirmou que, lá, teria mais autonomia para organizar a direita e a oposição ao governo Lula. Segundo a repórter, até a exibição do programa, ele não havia se manifestado especificamente sobre a ação, e a Justiça ainda não havia decidido sobre o pedido.

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Em que o caso difere do de Eduardo Bolsonaro?

Rayssa lembrou que Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos quando ainda estava no meio do mandato de deputado e acabou perdendo a cadeira por faltas. Flávio, por sua vez, está nos últimos meses de seu primeiro mandato no Senado, que termina em fevereiro, com o início da nova legislatura. A ação contra ele tem como foco os pagamentos desse período final.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.