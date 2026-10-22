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Política

A 3 dias da eleição, Nunes Marques manda Meta enviar dados sobre o canal ‘Exército do Lula’

Presidente do TSE atendeu a pedido da campanha de Flávio, que diz que a ferramenta está sendo usado para influenciar tendências de busca nas redes

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 out 2026, 18h00
Homem de pele clara, cabelos curtos e grisalhos, vestindo toga preta com detalhes vermelhos, terno azul-marinho, camisa branca e gravata azul clara estampada, sentado em uma cadeira vermelha, com um microfone à frente, em um ambiente com cortinas vermelhas ao fundo
O presidente do TSE, Nunes Marques (Leobark Rodrigues/TSE)
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A 3 dias da eleição, Nunes Marques manda Meta enviar dados sobre o canal ‘Exército do Lula’ Priorize VEJA no Google

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Nunes Marques, determinou nesta quinta-feira, 22, que a Meta apresente em 24 horas um relatório técnico sobre o funcionamento do canal de WhatsApp “Exército do Lula. O magistrado atendeu a um pedido da campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL), que disse que o canal estava sendo usado para interferir nas tendências de busca do Google e das redes sociais.

A ordem é para que a dona do WhatsApp, do Instagram e do Facebook apresente uma “manifestação acompanhada de relatório técnico circunstanciado, com metodologia, critérios, resultados e limitações”, contendo uma série de informações. A decisão enumera uma extensa lista: “identificação de comportamento coordenado”, “análise dos padrões de engajamento e distribuição” e “rastreabilidade e circulação de conteúdos” são alguns deles.

O ministro também determinou que a empresa comprove detalhadamente que está cumprindo o Plano de Conformidade apresentado à Justiça Eleitoral e que preserve todos os registros dos dados do canal.

A campanha de Flávio apresentou um pedido a Nunes Marques na terça-feira, 20, alegando que o canal “Exército do Lula” estaria sendo usado para coordenar buscas em massa dos termos “Flávio miliciano”, “Flávio Ana Clara” e “Flávio Comando Vermelho”, que direcionam a notícias desfavoráveis para a campanha do senador. A ação estaria, segundo o pedido, influenciando as tendências tanto do Google quanto das redes, o que estava sendo objeto de reportagens na imprensa.

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Nunes Marques argumentou nesta quinta que, antes de analisar o pedido, precisava de mais detalhes técnicos. Por isso, determinou à Meta que elaborasse o relatório em 24 horas. Depois, o Ministério Público terá mais 24 horas para opinar antes de o caso voltar ao gabinete do ministro, para a tomada de uma decisão.

No dia 11 de outubro, o presidente do TSE tirou o canal “Exército do Lula” do ar pela suspeita de que ele estaria disseminando notícias falsas sobre Flávio. A decisão dele foi revertida horas mais tarde por outra liminar, do corregedor eleitoral. No dia seguinte, Nunes Marques mandou a área técnica do TSE analisar a existência dessas fake news, mas o órgão não as encontrou no canal.

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O ministro voltou a derrubar o “Exército do Lula” e condicionou o seu retorno ao registro como veículo de propaganda eleitoral. A campanha petista cumpriu a ordem e o canal ficou 48 horas fora do ar.

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