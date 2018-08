Levantamento feito pelo Ibope para a Confederação Nacional da Indústria (CNI) aponta que 59% dos eleitores não sabem em quem votar ou anularão seu voto nas eleições deste ano. Questionados sobre qual candidato pode receber seu voto, sem apresentar uma lista pré-determinada de candidatos, 31% dos entrevistados disseram que vão votar em branco e 28% não souberam ou não quiseram responder à pergunta. Este é o maior percentual detectado pelo instituto nas últimas cinco eleições, considerando as respostas espontâneas.

Outro dado revelado pela pesquisa é o de que apenas 27% dos eleitores estão convictos de sua escolha. O levantamento ouviu 2 mil pessoas entre os dias 21 e 24 de junho, e os dados sobre intenção de voto foram divulgados no dia 28 de junho – as informações reveladas nesta quinta-feira são um detalhamento do material.

Dentro do universo dos indecisos, 84% dos eleitores afirmam que irão se informar por meio dos veículos tradicionais de imprensa e 26% dizem que irão utilizar as redes sociais – neste caso, era possível apresentar mais de uma opção como fonte de informação. Apenas 5% dos brasileiros disseram que vão utilizar as redes sociais como única fonte.

Segundo o levantamento, entre aqueles que utilizam as redes sociais para se inteirar das eleições, 25% disseram que raramente ou nunca verificam a veracidade das informações recebidas. Outros 46% declararam que sempre verificam e 29% relataram que verificam às vezes.

Além da imprensa e redes sociais, os eleitores também apontaram como fontes de informações as conversas com parentes e amigos (10%), reuniões na igreja (3%), na associação de moradores (3%) e em sindicatos/associações profissionais (2%). Apenas 6% dos eleitores disseram que vão se informar pela propaganda eleitoral.