40% dos brasileiros acham que país corre risco de nova ditadura militar

A chance de o Brasil voltar a ser governado por uma ditadura militar é considerada muito grande, grande ou média por 40% dos brasileiros, segundo pesquisa VEJA/FSB publicada na edição desta semana. Outros 28% acreditam que essa possibilidade é pequena — e só 26% estão razoavelmente tranquilos nesse aspecto.

O levantamento, no entanto, mostra que a grande maioria – 77% – acredita que a democracia é sempre, ou na maior parte das vezes, o melhor sistema de governo. Apenas 10% apontaram a ditadura como uma alternativa ideal. A pesquisa foi feita em meio a seguidas referências do presidente Jair Bolsonaro à ditadura militar que governou o país entre 1964 e 1985.

A pesquisa foi feita, por telefone, com 2 000 pessoas nos 26 estados e no Distrito Federal, entre os dias 29 de novembro e 2 de dezembro.

