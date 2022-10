17 das 20 cidades mais populosas do país terão passe livre nas eleições

Das 20 cidades mais populosas do país, 17 terão transporte gratuito no dia da eleição. O levantamento, feito por VEJA revela que apenas Guarulhos, na grande São Paulo, e São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro se colocaram contra a gratuidade no dia 30 de outubro. Já Duque de Caxias, Baixada Fluminense, ainda não deu informações sobre o passe livre.

Em parte das cidades, o trânsito de pessoas não exigirá nenhum documento, mas, em outras, será necessário apresentar o título de eleitor para embarcar nos ônibus.

Diante de uma das disputas mais acirradas do segundo turno nas eleições presidenciais, a abstenção se tornou um dos fatores mais decisivos. Na primeira rodada, os faltosos representaram 20,95% do eleitorado, a maior quantidade desde 1998.

Em teoria, o não comparecimento às urnas favorece Jair Bolsonaro (PL), já que as pesquisas mostram que o eleitor de baixa renda, com dificuldade de locomoção, tem se posicionado majoritariamente em favor de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Estima-se que se abstenção chegar a 24%, algo considerado improvável pelos estatísticos, o atual presidente poderia se reeleger, já que precisa impor uma virada nas urnas para seguir no Palácio do Planalto.

Diante da situação, a campanha petista têm feito peças publicitárias para engajar o eleitor, principalmente no norte de Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral brasileiro, onde estão localizados os municípios com que apresentaram maior abstenção do país. Em algumas cidades, ela bateu 40% durante o primeiro turno.

Todos esses fatores fizeram do transporte gratuito um ponto chave nessa eleição. Decisão inédita do STF determinou que os prefeitos dos 5 670 municípios brasileiros têm autonomia para decidir se concedem ou não o benefício.

Nos bastidores da campanha, interlocutores dos candidatos têm procurado prefeitos para tratar do assunto. Enquanto os chefes do executivo municipal alinhados com Bolsonaro se mostram mais resistentes à liberação da catraca, os seguidores de Lula se esforçam para adotar a medida no dia da eleição.

Cidades com mais de um milhão de habitantes que terão gratuidade na frota de ônibus no domingo de votação, 30:

Campinas (SP), Campo Grande (MS), São Luís (MA), Maceió (AL), Porto Alegre (RS), Natal (RN), Belém (PA), Curitiba (PR), Recife (PE), Goiânia (GO), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Distrito Federal (DF), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ).

