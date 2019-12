Reformas de Guedes, 51 anos do AI-5 e ataques de Bolsonaro à imprensa

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Os Três Poderes – Episódio 22 00:00 30:16



Nesta sexta-feira, 13, o Ato Institucional número 5 completa 51 anos. Em 13 de dezembro de 1968, o presidente Costa e Silva emitiu o decreto que inaugurou o período mais rígido da ditadura e que concluiu uma transição que instaurou de fato um período ditatorial no Brasil.

Para Dora Kramer, o AI-5 segue sendo um tema porque o próprio governo vive falando disso sempre que pode. E a data precisa ser lembrada apenas para esclarecer o que a medida significou, a completa falência das liberdades e das instituições no Brasil.

Ricardo Noblat considera espantoso o governo ficar acenando eventualmente para um ato tão repugnante quanto foi o AI-5. O que o governo Bolsonaro pretende com esse tipo de ameaça velada? Sugerir que a qualquer momento pode tirar um ato de força desse da gaveta ou apenas inibir as pessoas? O colunista avalia que as liberdades foram feitas para ser usufruídas.

José Benedito da Silva lembra que um dos termos mais buscados no Google em 2019 foi o que é o AI-5. E isso pode ser um sinal de que a população se interessa e desenterrou o assunto.

Além disso, os colunistas de VEJA comentam a capa da revista desta semana, que fala sobre a estratégia alternativa do ministro Paulo Guedes para implantar seu plano liberal, os novos ataques do presidente Jair Bolsonaro à imprensa e as investigações da Lava Jato que chegam a Lulinha, filho do ex-presidente Lula