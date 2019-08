Quanto vale a imagem de um país?

Nessas últimas semanas, o Brasil virou unanimidade na imprensa mundial: o país que quer destruir a maior reserva de floresta tropical do mundo.

Tanta gente falando a mesma coisa é resultado da verborragia do presidente Jair Bolsonaro, que se disse orgulhoso e se definiu como ‘presidente motosserra’. Nunca um presidente eleito democraticamente nesse país tomou tantas atitudes contra o meio ambiente como Bolsonaro.

Claro que não é a primeira vez que a mídia estrangeira faz alarde sobre algo que ocorre no Brasil. Exemplos ocorridos na Copa do Mundo e nos Jogos Olímpicos mostram que nem sempre o que é escrito no exterior acaba acontecendo na prática. Mas dessa vez, as atitudes de Bolsonaro pode prejudicar mais do que a imagem do Brasil. Pode prejudicar, por exemplo, o comércio exterior.

Entenda neste episódio do podcast Traumann Traduz: