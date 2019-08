Por que o ministro Paulo Guedes fala tanto?

Paulo Guedes é um homem inteligente. Poucas vezes o Brasil teve um ministro teve um plano tão claro do que quer para a economia. Mas ele está minando sua credibilidade com previsões impossíveis, como zerar o déficit público neste ano. E gerou um excitação gigante no mercado ao dizer que o governo vai tentar privatizar a Petrobras até o fim do mandato de Jair Bolsonaro.

E com esse desgaste causado pela promessa de missões impossíveis, vai chegar um momento que tanto empresários como os investidores, especialmente os estrangeiros, vão se cansar das bravatas e começarão a cobrar resultados.

