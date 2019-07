O ministro Paulo Guedes anunciou que, a partir de agosto, os brasileiros poderão sacar 500 reais das suas contas do FGTS, bem menos do que o ‘liberou geral’ promovido por Michel Temer. Pelas contas do ministério da Economia, isso significa mais de 30 milhões de reais no mercado. O governo espera que esse dinheiro seja usado para o consumo, o que fez as ações de empresas de varejo subirem nos últimos dias.

Mas pode ser que isso não dê certo. É bem provável que o brasileiro use esse dinheiro para quitar dívidas e a medida não ajude no resultado final do PIB, que deve ficar em torno de 1%, praticamente nada. E por que o Brasil não cresce? De um lado, temos um ministro com um plano de médio prazo, mas dentro de um governo que exige resultados rápidos por já estar preocupado com a reeleição.