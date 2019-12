Podcast Funcionário da Semana está na lista dos melhores do ano pela Apple

O podcast Funcionário da Semana, produzido por VEJA, foi eleito um dos destaques de 2019 pela Apple. A lista foi divulgada nesta quarta-feira, 4.

De acordo com a companhia, o programa se destacou pela maneira como trata assuntos importantes da atualidade, de notícias a política. Funcionário da Semana é editado e narrado pelo jornalista Thomaz Molina e conta com roteiro de Denise Chiarato, Denise Ribeiro, Fabiano Nunes, Julio Vieira e Marcelo Andrade.

Além do Funcionário da Semana, a VEJA conta com outros três podcasts: Os Três Poderes, Traumann Traduz e Páginas Amarelas. Além disso, VEJA também produz o especial Giro VEJA, com as principais notícias do dia, para o Google Assistent. Para escutar é bem simples: é só dizer “Ok, Google, ouvir notícias de VEJA”. O programa também está disponível no Spotify, bastando procurar por Giro VEJA.