Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts podcast_a+_S01E14_v1_mixdown 00:00 20:20



O Secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, é o convidado do novo episódio do Podcast A+. Em entrevista exclusiva a Alon Feuerwerker, analista político da FSB, ele faz um balanço dos resultados econômicos do primeiro ano do governo Bolsonaro e fala dos desafios fiscais para 2020.

Edição e vitrine: Guilherme Baldi