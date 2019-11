Podcast A+: Entenda o projeto de reforma tributária que está na Câmara

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. - Podcast A+ – Reforma Tributária Câmara 00:00 22:29



Este é o segundo episódio especial sobre Reforma Tributária do podcast A+. O bate-papo de hoje, com Rafael Lisbôa e Alexandre Borges, é sobre o projeto que está em tramitação na Câmara e se baseou nos estudos do economista Bernard Appy, diretor do Centro de Cidadania Fiscal. Appy é um dos convidados dessa nossa conversa, que conta também com a participação do ex-senador Armando Monteiro, que foi Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e presidente da CNI.

Edição e vitrine: Guilherme Baldi