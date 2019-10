Os tuítes sem limites do presidente Jair Bolsonaro

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. - Traumann Traduz – 29-10 00:00 3:37



O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira, 29, que foi um erro a publicação em sua conta no Twitter em que se compara a um leão sendo atacado por hienas que simbolizariam o STF, os partidos de oposição, a imprensa, a CNBB, a ONU e até o seu próprio partido, o PSL.

No último sábado, o mesmo perfil oficial do presidente postou um vídeo fraudado no qual homens fantasiados de guerrilheiros das Farc chamavam o ex-presidente Lula de comandante. Até os deputados que reproduziram o vídeo admitiram que era falso. Jair ou o filho dele Carlos ou quem quer que cuide da conta do presidente precisa entender que tudo tem limite.

O que Bolsonaro está fazendo é aumentar a polarização no país. Mas ele foi eleito para ser o presidente de todos os brasileiros.

Entenda neste episódio do podcast Traumann Traduz: