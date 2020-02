Os protestos no Carnaval, a desarmonia entre Poderes e a crise no Ceará

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Três poderes EP30 00:00 40:00



A revista VEJA desta semana traz como destaque uma reportagem sobre os protestos políticos que devem mobilizar foliões no Carnaval 2020. Os exageros verbais do presidente Jair Bolsonaro e o conservadorismo das alas evangélicas instigam a grita em blocos e escolas de samba. Um fenômeno, nas palavras de Dora Kramer, influenciado por “todas as coisas carnavalescas que o governo produziu este ano.”

Ricardo Noblat nota que, mesmo durante o regime militar, o Carnaval se manifestou “em tom de galhofa e crítica explícita”. Dora aponta que o governo deveria ficar atento ao tom dos protestos que virão: eles apontam para o sentimento de insatisfação crescente da população.

Os colunistas também falam sobre os atritos entre o Congresso e o Executivo, intensificados por áudios vazados do general Heleno, e o episódio violento que envolveu policiais em greve e o senador Cid Gomes.