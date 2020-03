Os cinco Bs que sustentam Bolsonaro

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Traumann Traduz – 30 de março 00:00 9:04



Até quem gosta do presidente Jair Bolsonaro admite que este é o momento mais difícil de sua gestão. A condução no caso do coronavírus virou uma briga partidária mesquinha entre o chefe do Planalto e os governadores.

Ainda assim, Jair Bolsonaro parece não correr perigo de um impeachment. Ele tem o apoio de uma parcela considerável na sociedade e deve seguir firme no cargo com o apoio dos cinco Bs: a turma da bala, do boi, da bíblia, da Bovespa e dos birutas.

O jornalista Thomas Traumann explica neste episódio do podcast Traumann Traduz.