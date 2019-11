Onyx Lorenzoni, o homem de confiança (e algumas polêmicas) do presidente

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. - Funcionário da semana – Onyx Lorenzoni 00:00 22:33



Homem de confiança do presidente, médico veterinário, empresário, o atual ministro-chefe da Casa Civil Onyx Lorenzoni ganhou projeção nacional ao ser relator do pacote de medidas contra a corrupção, no Congresso, quando era deputado federal, pelo DEM do Rio Grande do Sul.

Mas Onyx também já se viu envolvido em algumas polêmicas e até admitiu ter recebido R$ 100 mil da JBS. Isso até lhe rendeu uma tatuagem. Ele também é um dos principais defensores do projeto que permite a posse e o porte de armas.

Conheça os detalhes de cada etapa da história de Onyx Lorenzoni em mais uma edição do podcast Funcionário da Semana: