O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta terça-feira, 9, que irá trabalhar para votar o texto-base da reforma da Previdência na madrugada desta quarta-feira, 10. Segundo o presidente da Casa, “cada hora é decisiva” a partir de agora.

Maia afirmou que a sessão da tarde desta terça será destinada ao debate sobre a proposta. “Nossa intenção é que a gente possa fazer um bom debate durante o dia e, a partir do final do dia, começar a construir o processo de votação para garantir quórum”, disse.

Com a reforma na ‘boca do gol’, quais serão as mudanças esperadas na política e na economia?

