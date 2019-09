O que significa um procurador geral obediente ao presidente?

O presidente Jair Bolsonaro indicou o subprocurador Augusto Aras para ser o novo procurador-geral da República. Um cargo tão importante que o próprio Bolsonaro o comparou com uma dama no xadrez. Para quem não entende as regras do xadrez, a dama é a peça mais importante do jogo depois do rei. Foi por entender a importância do cargo que o presidente levou quase quatro meses na escolha para ver aquele que seria mais obediente aos seus desejos.

Ignorar a indicação feita pelos procuradores (como fez Fernando Henrique Cardoso) significa que a PGR não deve ser mais independente em relação ao presidente e aos políticos. E é muito importante que o procurador seja independente. Se não fosse isso, por exemplo, o mensalão dificilmente seria denunciado, o que foi feito por Antonio Fernando de Souza no governo Lula.

Isso significa que Aras será um cordeirinho de Bolsonaro? Não, é muito cedo para isso. Mas as suspeitas são válidas…

Entenda neste episódio do podcast Traumann Traduz: