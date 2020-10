O que o fogo do Pantanal tem a ver com sua próxima viagem para a Disney?

Atualizado em 13 out 2020, 18h28 - Publicado em 13 out 2020, 17h36

Condenado por improbidade administrativa, responsável pelo maior índice de desmatamento da Amazônia da história por dois anos seguidos, capaz de demitir fiscais do Ibama e dar carona de jatinho para garimpeiros e fazendeiros que ateiam fogo na floresrta, o ministro Ricardo Salles ainda tem outras qualidades. Ele mente.

Nesta terça-feira, 13, em audiência pública na comissão do Senado que debate ações do governo contra incêndios no Pantanal, Salles disse que mais fogo seriam a melhor resposta. Sim, você ouviu certo. O ministro do Meio Ambiente defendeu colocar mais fogo no pantanal para combater os incêndios no pantanal.

Mas o que isso tem a ver com a Disney?

Entenda neste episódio do podcast Traumann Traduz