O preço do petróleo e como isso mexe com seu bolso

No último sábado, 14, refinarias da Arábia Saudita foram atacadas. E isso paralisou metade dos refinos do país, que significa cerca de 2,5% da produção de petróleo em todo o planeta. Nesta segunda-feira, 16, as bolsas pelo mundo enlouqueceram. O preço do barril do petróleo subiu 15% em um único dia, no maior valor desde 2008.

Mas o que a sua vida tem a ver com uma tentado que aconteceu a mais de 11 mil quilômetros do Brasil? A grande questão é se essa alta no barril do petróleo veio para ficar ou não.

Entenda neste episódio do podcast Traumann Traduz: