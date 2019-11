O porteiro do presidente, julgamento da 2ª instância e o pacote de Guedes

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. - Três poderes EP18 00:00 32:58



A reportagem de capa da revista VEJA desta semana descreve as atividades do porteiro que citou o nome do presidente Jair Bolsonaro em depoimento à polícia do Rio, no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

Dora Kramer avalia que as coisas continuam obscuras do ponto de vista do que o que realmente aconteceu.

Ricardo Noblat também considera que a confusão sobre a gravação continua e precisa ser apurada de maneira decente, já que até Carlos Bolsonaro teve acesso a gravação antes da polícia.

Augusto Nunes lembra que ainda existem muitas perguntas a serem esclarecidas e ressaltou que, se o porteiro mantém o depoimento, também mantém a conversa com o ‘Seu Jair’. E isso precisa ser bem apurado.

Os colunistas também comentam a decisão do STF sobre a prisão em segunda instância e o pacote econômico do ministro Paulo Guedes.