O PIB do terceiro trimestre

O IBGE divulgou nesta terça-feira, 3, que o PIB apresentou alta de 0,6% no terceiro trimestre deste ano na comparação com o segundo trimestre, na série com ajuste sazonal.

É pouco? É. Mas é uma boa notícia. Que pode ser melhor caso o governo Bolsonaro pare de atrapalhar.

Entenda neste episódio do podcast Traumann Traduz