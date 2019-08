O paradeiro de Queiroz e a relação entre Jair Bolsonaro e Sergio Moro

Depois de uma apuração que durou pouco mais de três meses, VEJA descobriu o paradeiro de Fabricio Queiroz, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, sumido desde o mês de janeiro. Ele reside hoje, no Morumbi, Zona Sul de São Paulo, mesmo bairro onde se encontra o hospital Albert Einstein. No local, Queiroz faz tratamento contra um câncer no intestino. E é o principal assunto analisado pelos colunistas Dora Kramer, Ricardo Noblat e Augusto Nunes.

Dora Kramer diz que a realidade é mais prosaica que a fantasia, já que as suposições sobre o destino de Queiroz eram as mais criativas possíveis e, no fim, ele estava no Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, fazendo o tratamento contra um câncer no hospital Albert Einstein, que fica na região. Mas ela questiona porque a família manteve o mistério em relação ao paradeiro do ex-assessor de Flávio Bolsonaro, já que não havia nada de desabonador no que ele estava fazendo.

Ricardo Noblat avalia que essa coisa de “onde está o Queiroz” foi muito mais uma provocação para cutucar o presidente Jair Bolsonaro e sua família. Ele lembra também da preocupação do presidente da República com a vontade do Ministério Público do Rio de apurar o que de fato aconteceu no gabinete de Flávio Bolsonaro quando Queiroz trabalhava para o então deputado. E não é bom para a família Bolsonaro seguir com essa suspeita, seria bom esclarecer todos os fatos rapidamente.

Augusto Nunes lembra que Queiroz não é procurado pela polícia, mas também defende que o caso seja solucionado rapidamente, mesmo que o STF o tenha desobrigado a apresentar qualquer explicação com a decisão do ministro Dias Toffoli de não permitir investigações com base em números levantados pelo Coaf.

Os colunistas também comentam os desdobramentos da Operação Lava Jato e a relação conturbada entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro. Além disso, eles também projetam o que pode acontecer com o Meio Ambiente no Brasil depois da polêmica dos últimos dias.

Ouça mais um episódio do podcast Os Três Poderes: