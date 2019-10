Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. - Traumann Traduz 22-10 00:00 3:59



Parece que nada está se mexendo na economia, mas as bolsas de valores estão em êxtase. O Ibovespa anda batendo recordes, um pouco pelo otimismo com a votação da reforma da Previdência no Senado, um pouco pela redução nas tensões da guerra comercial entre EUA e China e um pouco pelas notícias boas que vêm do setor de petróleo.

Mas de onde vem tanto otimismo? Os números da inflação ajudam a explicar isso.

Entenda neste episódio do podcast Traumann Traduz: