O mercado de petróleo: único setor da economia que ainda sorri no Brasil

A Agência Nacional de Petróleo e Gás realizou nesta quinta-feira, 10, a 16ª rodada de licitações que leiloou campos de exploração de petróleo tanto do pré-sal como do pós-sal em alto mar no litoral brasileiro. O governo vai receber 8,9 bilhões de reais das companhias para elas poderem explorar essas áreas. O valor é quase três vezes maior do que o mínimo previsto.

Mas as vantagens vão além do campo econômico. A política brasileira também se beneficia da situação

Entenda neste episódio do podcast Traumann Traduz: