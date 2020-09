O ‘liberou geral’ de Bolsonaro para as igrejas

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Traumann Traduz – 14 de setembro 00:00 7:57



O presidente Jair Bolsonaro decidiu vetar parcialmente uma proposta aprovada no Congresso que perdoava dívidas tributárias de igrejas. Só que logo após publicar o veto no Diário Oficial, o presidente fez uma malandragem: escreveu no Twitter que, caso que fosse deputado, votaria pela derrubada do mesmo. Mas por que ele vetaria um projeto que ele acha que está certo?

Entenda nesta edição do podcast Traumann Traduz