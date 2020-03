O Brasil em quarentena e o isolamento de Bolsonaro na crise do coronavírus

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Três poderes EP35 00:00 33:22



Enquanto o mundo aceita a quarentena como uma maneira de evitar a disseminação do coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro se isola politicamente ao apostar no negacionismo. “Não parece estar no cardápio do presidente mudar essa posição, até porque ele não escuta os conselheiros mais ponderados e prefere se basear na opinião de meia dúzia de moleques com gabinete no Palácio da Planalto”, avalia Dora Kramer.

O colunista Ricardo Rangel, que substitui Augusto Nunes no episódio da semana, observa que a situação é ainda mais inusitada porque o presidente, embora ignorado por muitos, mantém a pleno vapor sua atuação nas redes sociais. Para Noblat, o mais espantoso é que o discurso de Bolsonaro vai na contramão da política oficial do próprio governo: que pede para o brasileiro ficar em casa.