O acordo entre Mercosul e União Europeia vai mesmo se concretizar?

O Mercosul e a União Europeia fizeram um acordo comercial histórico que estava emperrado há 20 anos. O acerto sempre fracassou por resistência dos agricultores franceses e irlandeses de um lado e de industriais brasileiros e argentinos de outro.

Mas não foram divulgados detalhes desse acordo. Tudo o que sabemos está em 17 páginas em um resumo divulgado pela UE. Pelo texto, parece que os europeus serão mais beneficiados do que os latino-americanos. Os países do Mercosul vai reduzir suas tarifas em mais de 90% do que importa dos europeus, os europeus vão diminuir suas tarifas em 82% para a América do Sul.

Além disso, para fazer valer os benefícios da medida, a indústria brasileira vão ter que passar por um choque de eficiência para não ser engolida mais para a frente. Também existe pressão em alguns países europeus pela péssima imagem do governo Bolsonaro. Então tudo vai dar errado? Não. Mas é necessário olhar o acordo comercial com mais cautela.

O jornalista Thomas Traumann analisa o caso neste episódio do podcast Traumann Traduz: