João Campos, o herdeiro de Eduardo na vida e na política

Funcionário da semana – João Campos



Um acidente aéreo ocorrido na manhã do dia 13 de agosto de 2014 pôs fim a trajetória política do então presidenciável pelo PSB, Eduardo Campos. E fez com que a vida política do jovem João se tornasse mais intensa.

Quatro anos depois, João Campos foi eleito deputado federal com o quinto melhor desempenho nas urnas pela disputa da Câmara. Apesar de novato na Casa, ele já ocupa cadeiras em importantes comissões, como a de Constituição e Justiça. E, claro, sofre com críticas.

Conheça os detalhes de cada etapa da história de João Campos em mais uma edição do podcast Funcionário da Semana: