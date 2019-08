Jair Bolsonaro está unindo o Brasil

Jair Bolsonaro, com seu discurso de ódio, está conseguindo um feito inédito nos últimos anos: fazer com que pessoas que discordam em quase tudo voltem a conversar.

O exemplo mais recente ocorreu nesta semana com o vídeo da conversa entre Marcelo Freixo, do PSOL, e Janaina Paschoal, do PSL, que agitou as redes sociais.

Entenda neste episódio do podcast Traumann Traduz: