Hélio Negão, o fiel escudeiro de Jair Bolsonaro

Podcasts Funcionário da semana – Hélio Lopes



Depois de algumas tentativas frustradas de entrar na política, Hélio Fernando Barbosa Lopes, de 50 anos, também conhecido como Hélio Negão ou Hélio Bolsonaro, desbancou os veteranos Marcelo Freixo, do PSOL, e Alessandro Molon, do PSB, e foi o candidato a deputado federal mais votado no Rio de Janeiro nas eleições de 2018.

A estratégia foi colar em Jair Bolsonaro, seu padrinho político, a quem chama de irmão. Essa proximidade começou ainda na década de 1990, quando o então deputado Jair Bolsonaro frequentava o exército como parte de sua agenda política e Hélio era subtenente.

Na Câmara, Hélio Lopes tem uma performance mais discreta. Desde o início do mandato, apresentou 75 projetos de lei e atualmente é titular de seis comissões, entre elas a de Relações Exteriores e de Defesa Nacional e do Esporte. E há quem diga que o perfil de Hélio como deputado é muito semelhante ao de Bolsonaro quando ele ocupava uma vaga na Câmara. A diferença está no tom adotado por ele.

Conheça os detalhes de cada etapa da história de Hélio Negão em mais uma edição do podcast Funcionário da Semana: