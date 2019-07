Faz parte do show do presidente mostrar o poder nas ruas e nas redes

Milhares foram às ruas neste domingo, 30, para defender o ministro Sergio Moro, desgastado depois do vazamento de conversas com procuradores da Lava Jato. Foram muitas pessoas, mas muito menos do que saíram de casa para defender o governo Bolsonaro no dia 26 de maio.

Os atos em São Paulo foram marcados menos pela quantidade de pessoas e mais pela hostilidade entre grupos governistas.

Mas o presidente Bolsonaro acredita na força das ruas e das redes. Faz parte do show mostrar o poder de mobilização. E essas manifestações podem ser muito importantes em um futuro próximo, especialmente para pressionar o Congresso ou o STF em determinadas votações.

O jornalista Thomas Traumann analisa o caso neste episódio do podcast Traumann Traduz: