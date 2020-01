Eduardo Leite, uma ascensão meteórica dentro da nova política

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Funcionário da semana – Eduardo Leite 00:00 19:37



Aos 33 anos, Eduardo Leite foi o governador mais jovem eleito em 2018. Ele assumiu o governo do Rio Grande do Sul em crise, com os salários pagos com atraso por 36 meses. O tucano conquistou o eleitorado prometendo colocar a folha de pagamento em dia e com aposta na responsabilidade fiscal.

O primeiro ano de governo, no entanto, terminou sem que ele conseguisse cumprir a promessa. Em outubro de 2019, o governador justificou que apenas uma reforma estrutural do estado poderá resolver os atrasos nos salários.

Criado em uma família de servidores públicos, Eduardo se interessa por política desde criança. Ele é filiado ao PSDB desde os 16 anos e tem algumas posições bem firmes, como, por exemplo, ser contra a reeleição. Tanto que não se candidatou a um segundo mandato quando foi prefeito de Pelotas e diz que não vai se candidatar a nada em 2022 para poder finalizar o mandato de governador do Rio Grande do Sul.

Conheça os detalhes de cada etapa da história de Eduardo Leite em mais uma edição do podcast Funcionário da Semana: