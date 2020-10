E se Paulo Guedes cair? O que acontece?

Atualizado em 5 out 2020, 18h08 - Publicado em 5 out 2020, 17h31

Podcasts Traumann Traduz – 5 de outubro



Nas últimas semanas, a turbulência política contaminou o ambiente econômico. Está acontecendo um problema sério na condução da política econômica: o presidente Jair Bolsonaro de uma missão ao ministro da Economia Paulo Guedes, que é criar um programa social que substitua o Bolsa Família, garanta votos para a reeleição de Bolsonaro e não perturbar o mercado financeiro.

Está dando tudo errado. O programa até agora não saiu do lugar e todas as ideias de Paulo Guedes foram descartadas pelo presidente. O problema é que falta dinheiro e as soluções de Guedes envolvem medidas impopulares. E teve início uma grande rede de intrigas em Brasília.

Entenda nesta edição do podcast Traumann Traduz