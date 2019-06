Desaprovação do governo Jair Bolsonaro chegou à maioria da população

Pesquisa Ibope divulgada nesta quinta-feira, 27, mostra que a desaprovação do governo de Jair Bolsonaro chegou à maioria da população. A pesquisa mostra que estamos vivendo em um país repartido em três: os que gostam do presidente, os que odeiam e os que estão no meio do caminho.

O país deixou de ser polarizado para ganhar várias matizes de cores. Bolsonaro perdeu a maioria que o elegeu, mas esses arrependidos não foram direto para os braços da oposição. Mas o que isso muda para o governo?

Bolsonaro precisa reconquistar a população, senão vai perder mais força no Congresso. Ou Bolsonaro muda ou Bolsonaro será mudado.

O jornalista Thomas Traumann analisa os dados da pesquisa neste episódio do podcast Traumann Traduz: