Crise no PSL, canonização de Irmã Dulce e o vazamento de petróleo no NE

A semana foi marcada pela crise envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e a direção do seu partido, o PSL. O problema na relação é tão grave que pode até causar a saída de Bolsonaro e outros integrantes da sigla.

Ricardo Noblat avalia que o caso dos laranjas desgastou muito a imagem do PSL e causa um incômodo no presidente Bolsonaro e sua família. Mas o crescimento do partido nas últimas eleições, graças a Jair Bolsonaro, fez com que o PSL passasse a ter mais dinheiro vindo do fundo partidário. E essa pode ser a causa fundamental de toda a crise, quem é que controla um partido que ficou muito valioso nos últimos anos.

Augusto Nunes lembra que o PSL não tem sido problemático na Câmara, tem votado junto com o governo. E essa crise pode causar problemas para Bolsonaro neste sentido também e atrapalhar os projetos do governo.

Os colunistas também comentaram a canonização de Irmã Dulce, capa da edição desta semana da revista VEJA, e o problema do vazamento de óleo no litoral do Nordeste.