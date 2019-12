Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. - Traumann Traduz – 04-12 00:00 8:21



A deputada federal Joice Hasselmann foi nesta quarta-feira, 4, à CPI das Fake News, e afirmou que o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) tentou montar uma “‘Abin’ paralela” no governo. Joice referia-se à Agência Brasileira de Inteligência, órgão de Estado que tem a função de monitorar e investigar possíveis ameaças à segurança nacional. Segundo ela, um grupo comandado por Carlos trabalhou para produzir posts que são distribuídos nas correntes bolsonaristas de WhatsApp para atacar adversários.

E como isso pode influenciar no governo Bolsonaro? Se a CPI conseguir provar que servidores públicos, pagos com o nosso dinheiro, estão, ao invés de trabalharem para o estado, estão disseminando fake news para atacar adversários do presidente, isso é um crime real.

Entenda neste episódio do podcast Traumann Traduz