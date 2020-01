Conflito entre EUA e Irã, eleições municipais e as polêmicas de Weintraub

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Os Três Poderes episódio 24 00:00 32:31



A edição desta semana da revista VEJA mostra os efeitos para o Brasil de uma possível guerra entre EUA e Irã. A reportagem mostra que a economia e a diplomacia do país não têm nada a ganhar com um conflito nos próximos meses

Dora Kramer afirma que a impressão que deu no dia 3 de janeiro, quando o general Soleimani foi assassinado, é que o mundo iria explodir. Apesar de os ânimos dos países envolvidos ter acalmado após o ataque iraniano a duas bases usadas pelos EUA no Iraque, o cenário ainda é de preocupação e o Brasil precisa ter muito cuidado com o que faz e o que se fala, mesmo isso não sendo uma característica do atual governo.

Augusto Nunes reforça que o Brasil precisa ficar de fora dessa questão. É uma coisa muito complexa, de séculos. O Brasil não é um dos atores principais e só terá prejuízos entrando nesta assunto.

Os colunistas também falam sobre as eleições municipais deste ano, a questão sobre o juiz de garantias e as polêmicas envolvendo o ministro da Educação, Abraham Weintraub.