Como os Bolsonaros estão testando os limites da nossa democracia

O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro e líder do PSL na Câmara, deu uma entrevista defendendo a possibilidade de volta da ditadura. Alguns partidos chegaram a cogitar pedir a cassação do deputado. E ele não está nem aí.

Tudo o que Eduardo Bolsonaro quer é alimentar sua militância digital a favor de uma escalada autoritária. E isso faz parte de um plano. É um erro não levar essas intimidações a sério. É um erro normalizar essas frases com o argumento de “os Bolsonaros são assim”.

Entenda neste episódio do podcast Traumann Traduz