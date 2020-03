Como as manifestações do dia 15 podem prejudicar a economia

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Traumann Traduz – 9 de março 00:00 9:01



Quando surge uma crise de verdade, podemos diferenciar os adultos das crianças. Quem já foi em uma emergência de hospital, aprende a valorizar a importância da paciência dos médicos. Esse exemplo extremo pode ser usado como paralelo para a crise na economia global, causada em grande parte pelo pânico do coronavírus. No episódio do podcast, entenda os efeitos desse período de grandes incertezas na economia do Brasil.