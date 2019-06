Como amizade entre os presidentes da Câmara e do Senado incomoda Bolsonaro

Poucas vezes na história o presidente da Câmara e o presidente do Senado se deram tão bem como Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. E isso é ruim para o presidente Jair Bolsonaro.

Ao romper com Rodrigo Maia, Bolsonaro perdeu a chance de aprovar no Congresso várias ideias que seus eleitores consideram importante. E fez com que seus apoiadores lotassem a caixa de entrada dos parlamentares. E desagradou tanto o presidente da Câmara quanto o do Senado, que saboreiam uma vingança discreta e lenta.

E a reforma da Previdência está cada dia mais parecida com uma reforma acordada pelos parlamentares e não a idealizada por Paulo Guedes

O jornalista Thomas Traumann analisa o caso neste episódio do podcast Traumann Traduz: