Como a reforma da Previdência influencia sua vida?

A reforma da Previdência mexe com todos nós. E elas são impopulares em qualquer lugar do planeta. Mas no Brasil, o sistema faliu e, em dois ou três anos, o governo não terá como pagar os benefícios de quem já se aposentou, imagina de quem ainda vai se aposentar.

A reforma não é uma escolha. É uma necessidade. A questão é discutir quem vai perder menos, porque todos vão perder de alguma forma para que o sistema sobreviva.

O jornalista Thomas Traumann analisa o caso neste episódio do podcast Traumann Traduz: